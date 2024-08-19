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Краснодарцы могут принять участие в акции в День государственного флага

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodartsy-mogut-prinyat-uchastie-v-aktsii-v-den-gosudarstvennogo-flaga
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице на Главной городской площади 22 августа развернут 75-метровый триколор. Принять участие в этом может каждый желающий.

Для этого необходимо быть старше 14 лет и подать заявку через платформу «Добро.рф».

Развертывать полотно начнут в 18:00, но волонтеры должны будут прийти на площадь к 17:00. Форма одежды — белый верх и джинсы.

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