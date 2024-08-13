Жителей Приморско-Ахтарского района предупредили о включении сирен 16 августа
Общество
13.08.2024 17:50
Об этом глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил 13 августа в соцсетях.
Техническую проверку систем оповещения населения с включением сирен проведут в пятницу в 11:00.
«Уважаемые жители района! Услышав звук сирены, сохраняйте спокойствие», — написал Бондаренко в Telegram.
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После атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск матпомощь предоставили уже более 170 пострадавшим. Жители трехэтажного дома, в который прилетел беспилотник ВСУ, продолжают получать выплаты.