Жителей Приморско-Ахтарского района предупредили о включении сирен 16 августа

Об этом глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко сообщил 13 августа в соцсетях.

Техническую проверку систем оповещения населения с включением сирен проведут в пятницу в 11:00.

«Уважаемые жители района! Услышав звук сирены, сохраняйте спокойствие», — написал Бондаренко в Telegram.

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После атаки БПЛА на Приморско-Ахтарск матпомощь предоставили уже более 170 пострадавшим. Жители трехэтажного дома, в который прилетел беспилотник ВСУ, продолжают получать выплаты.