Жителей подтопленного хутора Городок в Апшеронском районе перевозят спецтехникой

В оперативном штабе Краснодарского края 16 ноября рассказали о ситуации с подтоплением в Куринском сельском поселении Апшеронского района.

После того, как в реках Кура и Пшеха из-за ливней поднялся уровень воды, в сельском поселении затопило временные переправы к хутору Городок. Проезд для транспорта через бетонные блоки, которые служат местным жителям в качестве временной переправы, перекрыт.

«Ситуацию контролируют специалисты на местах. Население предупредили, на берегу дежурит специальная техника. Глава поселения Михаил Усов лично следит за ситуацией. Строители на спецтехнике перевозят жителей по временному мосту», — говорится в сообщении краевого оперштаба в Telegram.

Уточняется, что хутор Городок не был отрезано от внешнего мира. Размещать местных жителей в пунктах временного размещения нет необходимости.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после того, как в хуторе Городок затопило временные переправы через реку, местные жители забеспокоились о том, что их населенный пункт оказался отрезан от цивилизации. Ливни, оползни и подъем воды в реках ожидаются в Краснодарском крае до 17 ноября. На ближайшие дни в регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей края призвали быть внимательнее и соблюдать все необходимые меры безопасности.