Жителей Новороссийска предупредили об утренних и вечерних стрельбах 25 июня

С 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 в акватории морского порта пройдут учения со стрельбами, сообщила Новороссийская военно-морская база.

В рамках учений военные отработают на практике отражение атаки вражеских безэкипажных катеров и беспилотников. Выполнят стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 июня с 21:00 до 23:00 ожидаются учения в акватории морского порта.

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