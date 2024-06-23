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В Новороссийске 24 июня проведут утренние и вечерние учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-24-iyunya-provedut-utrennie-i-vechernie-ucheniya-so-strelbami
В Новороссийске 24 июня проведут утренние и вечерние учения со стрельбами
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

По информации Новороссийской военно-морской базы, 24 июня пройдут учения в акватории морского порта.

Учения запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июня с 11:00 до 13:00 учения прошли в акватории морского порта Новороссийска.

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