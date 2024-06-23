В Новороссийске 24 июня проведут утренние и вечерние учения со стрельбами
Общество
23.06.2024 18:01
По информации Новороссийской военно-морской базы, 24 июня пройдут учения в акватории морского порта.
Учения запланированы на период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00.
В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 22 июня с 11:00 до 13:00 учения прошли в акватории морского порта Новороссийска.