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Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 22 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-ob-ucheniyah-so-strelbami-22-iyunya
Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 22 июня
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

По информации Новороссийской военно-морской базы, 22 июня с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта пройдут учения.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечерние учения со стрельбами провели в Новороссийске 20 июня.

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