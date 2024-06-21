Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 22 июня

По информации Новороссийской военно-морской базы, 22 июня с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта пройдут учения.

В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечерние учения со стрельбами провели в Новороссийске 20 июня.