Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами 22 июня
Общество
21.06.2024 12:20
По информации Новороссийской военно-морской базы, 22 июня с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта пройдут учения.
В ходе учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечерние учения со стрельбами провели в Новороссийске 20 июня.