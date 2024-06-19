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Жителей Новороссийска предупредили о вечерних учениях со стрельбами 20 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-vechernih-ucheniyah-so-strelbami-20-iyunya
Жителей Новороссийска предупредили о вечерних учениях со стрельбами 20 июня
Фото Алины Сорокиной, «Кубань 24»

В акватории морского порта города-героя силы Новороссийской военно-морской базы будут оттачивать на практике отражение атак противника.

Учения запланировали на период с 21:00 до 23:00. Военные отработают действия, необходимые при отражении нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Пройдут стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города-героя попросили сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

Читайте также: в морпорту Туапсе 20 июня закроют движение судов и плавсредств из-за стрельб.

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