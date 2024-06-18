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В морпорту Туапсе 20 июня закроют движение судов и плавсредств из-за стрельб

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-morportu-tuapse-20-iyunya-zakroyut-dvizhenie-sudov-i-plavsredstv-iz-za-strelb
В морпорту Туапсе 20 июня закроют движение судов и плавсредств из-за стрельб
Фото t.me/admtuapse

В этот день с 12:00 до 16:00 в акватории морского порта силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб.

На время, пока военные будут отрабатывать практические действия, суда и маломерные плавательные средства не смогут попасть в акваторию морского порта Туапсе. Также закроют подходы к нему.

Жителей и гостей города призывают соблюдать спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения со стрельбами пройдут 18 и 19 июня в Новороссийске и Туапсе.

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