В морпорту Туапсе 20 июня закроют движение судов и плавсредств из-за стрельб

В этот день с 12:00 до 16:00 в акватории морского порта силы Новороссийской военно-морской базы проведут учения с выполнением тренировочных стрельб.

На время, пока военные будут отрабатывать практические действия, суда и маломерные плавательные средства не смогут попасть в акваторию морского порта Туапсе. Также закроют подходы к нему.

Жителей и гостей города призывают соблюдать спокойствие и доверять лишь официальным источникам информации, сообщает пресс-служба Туапсинского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения со стрельбами пройдут 18 и 19 июня в Новороссийске и Туапсе.