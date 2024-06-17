Учения со стрельбами пройдут 18 и 19 июня в Новороссийске и Туапсе

По информации Новороссийской военно-морской базы, 18 июня в акватории морского порта города-героя проведут утренние и вечерние учения со стрельбами.

В ходе учений с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 военные отработают на практике стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

Также 19 июня с 12:00 до 16:00 в акватории морского порта Туапсе силы Новороссийской военно-морской базы проведут проверку практических действий с проведением тренировочных стрельб.

В связи с этим на время учений закроют движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе и на подходах к нему, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Жителей и гостей Черноморского побережья Кубани просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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