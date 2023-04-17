Жителей многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения высокой трубы в Ленинградском районе
Происшествия
17.04.2023 17:06
Труба центральной котельной повредилась в станице Ленинградской днем 17 апреля. Высота конструкции — 44 метра.
«Причины пока неизвестны. Существует реальная угроза ее обрушения. Перекрыли периметр. Работают аварийные бригады», — написал в Telegram глава Ленинградского района Юрий Шулико.
В связи с угрозой обрушения конструкции эвакуировали жителей близлежащего пятиэтажного дома на 80 квартир. Людей определят в пункты временного размещения и обеспечат питанием.
В районе центральной котельной ввели режим повышенной готовности. На место выехали местные власти.
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