Жителей многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения высокой трубы в Ленинградском районе

Труба центральной котельной повредилась в станице Ленинградской днем 17 апреля. Высота конструкции — 44 метра.

«Причины пока неизвестны. Существует реальная угроза ее обрушения. Перекрыли периметр. Работают аварийные бригады», — написал в Telegram глава Ленинградского района Юрий Шулико.

В связи с угрозой обрушения конструкции эвакуировали жителей близлежащего пятиэтажного дома на 80 квартир. Людей определят в пункты временного размещения и обеспечат питанием.

В районе центральной котельной ввели режим повышенной готовности. На место выехали местные власти.

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