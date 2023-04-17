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Жителей многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения высокой трубы в Ленинградском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-mnogoetazhki-evakuirovali-iz-za-ugrozy-obrusheniya-vysokoj-truby-v-leningradskom-rajone
Жителей многоэтажки эвакуировали из-за угрозы обрушения высокой трубы в Ленинградском районе
Фото пресс-службы администрации Ленинградского района

Труба центральной котельной повредилась в станице Ленинградской днем 17 апреля. Высота конструкции — 44 метра.

«Причины пока неизвестны. Существует реальная угроза ее обрушения. Перекрыли периметр. Работают аварийные бригады», — написал в Telegram глава Ленинградского района Юрий Шулико.

В связи с угрозой обрушения конструкции эвакуировали жителей близлежащего пятиэтажного дома на 80 квартир. Людей определят в пункты временного размещения и обеспечат питанием.

В районе центральной котельной ввели режим повышенной готовности. На место выехали местные власти.

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