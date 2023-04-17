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Посетителей ТЦ OZ Mall в Краснодаре эвакуировали из-за пожара в подсобке магазина

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/posetitelej-tts-oz-mall-v-krasnodare-evakuirovali-iz-za-pozhara-v-podsobke-magazina
Посетителей ТЦ OZ Mall в Краснодаре эвакуировали из-за пожара в подсобке магазина
Фото t.me/krasnodarkray1

Об эвакуации из торгового центра 17 апреля около 10:30 сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, эвакуировали весь персонал и посетителей, в торговом центре чувствовался запах гари.

Пожар произошел в подсобном помещении магазина на площади 5 кв. м. Эвакуировано 350 человек, пострадавших нет. Сотрудники магазина потушили возгорание до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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