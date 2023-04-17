Посетителей ТЦ OZ Mall в Краснодаре эвакуировали из-за пожара в подсобке магазина
Происшествия
17.04.2023 11:11
Об эвакуации из торгового центра 17 апреля около 10:30 сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, эвакуировали весь персонал и посетителей, в торговом центре чувствовался запах гари.
Пожар произошел в подсобном помещении магазина на площади 5 кв. м. Эвакуировано 350 человек, пострадавших нет. Сотрудники магазина потушили возгорание до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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