Посетителей ТЦ OZ Mall в Краснодаре эвакуировали из-за пожара в подсобке магазина

Об эвакуации из торгового центра 17 апреля около 10:30 сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, эвакуировали весь персонал и посетителей, в торговом центре чувствовался запах гари.

Пожар произошел в подсобном помещении магазина на площади 5 кв. м. Эвакуировано 350 человек, пострадавших нет. Сотрудники магазина потушили возгорание до прибытия пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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