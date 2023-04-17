Более 20 человек разместили в пункте временного размещения из-за угрозы обрушения трубы в станице Ленинградской

По данным оперштаба Краснодарского края, в центральной котельной на улице Ленина, 19 в станице Ленинградской произошла деформация трубы высотой 44 м.

Есть угроза, что труба рухнет. В связи с этим приняли решение эвакуировать жителей расположенной рядом пятиэтажки. Всего в доме живут 237 человек, из них 44 — дети. В пункт временного размещения уже разместили 8 семей — более 20 человек. Работы по эвакуации жителей продолжаются.

Ситуацию на месте контролирует глава Ленинградского района Юрий Шулико. На месте ЧП ввели локальный режим повышенной готовности. На месте работают оперативные службы, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», труба центральной котельной повредилась в станице Ленинградской днем 17 апреля. В связи с угрозой обрушения начали эвакуировать жителей пятиэтажного дома на 80 квартир. Людей определят в пункты временного размещения и обеспечат питанием.