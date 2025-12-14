Жителей и гостей Сочи предупредили о стрельбах в морпорту вечером 14 декабря

В воскресенье военные проведут плановые учебные стрельбы в акватории Сочинского морского порта.

Учения продлятся один час — с 21:00 до 22:00. Перед их началом через громкоговорители запустят речевое оповещение о старте стрельб.

Жителей и гостей города-курорта попросили сохранять спокойствие на время проведения данных мероприятий. Для обеспечения безопасности граждан военные регулярно отрабатывают практические действия по отражению возможных атак противника, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

