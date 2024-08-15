Жителей Геленджика предупредили о масштабном отключении воды 19 августа

В понедельник с утра без воды останутся жители микрорайона Толстый мыс в связи с плановыми работами по замену участка трубопровода.

На время строительно-монтажных работ водоснабжение в микрорайоне приостановят с 9:00 до 16:00. Местных жителей попросили заранее запастись водой.

Задать оставшиеся вопросы можно по номеру круглосуточного колл-центра: +78614121033, сообщает пресс-служба «Концессий водоснабжения-Геленджик» в Telegram.

Читайте также: почти 200 тыс. жителей Новороссийска останутся без воды 26 августа. В этот же день начнутся профилактические работы на крупнейшей котельной Краснодара, из-за чего без горячей воды останутся жители краевого центра.