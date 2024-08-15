Почти 200 тыс. жителей Новороссийска останутся без воды 26 августа

Работы пройдут на участке улицы Фисанова, его аварийность составляет 100%. Отключение запланировано на 26 августа, работы с наладкой займут не менее 16 часов.

Сейчас из-за утечек город теряет около половины поступающей воды, а запланированные работы позволят уменьшить аварийность водопровода и значительно улучшить водоснабжение Южного района.

Существующий водопровод выведут из эксплуатации и демонтируют. На момент строительства нового водопровода сделают переврезку на временную лини водоснабжения.

«Под ограничения водоснабжения попадает порядка 200 тысяч жителей города-героя. Наша задача — выстроить слаженную работу служб, ответственных за подвоз воды, оповещение и информирование жителей на время отключения водоснабжения», — написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

В зоны водоснабжения № 3а, 3б, 6, 12, 14, 21,22,18, 17, 19,20, 27, 27а, 26, 25, 29 30а, 31а подача воды планируется с 06:00 до 08:00 и с 18:00 до 20:00.

​В зоны водоснабжения № 8, 14,13,11,15,23,30,7,9,10,33 вода подаваться не будет.

Адреса, входящие в зоны водоснабжения, можно посмотреть по ссылке.

Аварийно-диспетчерские службы и внутригородские районы переведут в усиленный режим работы. Водоканал будет подвозить воду по заявкам, оставить их можно по телефонам 8(8617) 309860, 8(8617) 309861 и 112, а также в социальных сетях Водоканала и МЦУ.

«Уважаемые жители, прошу отнестись с пониманием к важности проводимых работ и заранее запастись водой перед предстоящим отключением!» — добавил Кравченко.

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