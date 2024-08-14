Профилактические работы на крупнейшей котельной Краснодара пройдут 26 августа

Начало профилактических работ на РОК-1 перенесли с 12 августа на 26-е по причине несвоевременной поставки необходимых материалов для работ. Планируется, что работы продлятся до 8 сентября включительно.

Что касается остальных адресов, отключения на которых планировались 15, 19 и 20 августа, график временной остановки подачи горячей воды останется прежним. Эти дома получают тепловой ресурс от других котельных.

Так, с 15 августа без горячей воды останутся жители домов на улицах им. Гастелло, 2-й пр-д им. Димитрова, Лазурной, им. Циолковского; с 19-го — Базовской, отделение № 2 совхоза «Солнечный» и Совхозной; с 20-го — Селезнева, Ставропольской и Таманской.

Больше всего домов останутся без горячей воды 26 августа. Подробный и актуальный график можно посмотреть здесь, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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