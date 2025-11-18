Житель Новороссийска вымогал у наследницы девелопера 500 млн рублей

В Краснодарском крае в суд передано уголовное дело в отношении жителя Новороссийска, которого обвиняют в вымогательстве и мошенничестве. Мужчину задержали при получении денег.

По данным следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года мужчина вместе с подельниками, в том числе, имеющими авторитет в преступной сфере края, угрожал наследнице крупного новороссийского девелопера. Злоумышленники хотели получить 500 млн рублей. Во время передачи денег мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, в период с октября 2017 года по январь 2020 года мужчина, пользуясь доверием, похитил более 2,6 млн рублей. Деньги ему передали в счет оплаты за покупку объекта недвижимости. Однако условия сделки он не выполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу. В отношении 57-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На его имущество наложили арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

