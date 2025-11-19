Обвиняемым в вымогательстве 500 млн рублей в Новороссийске оказался экс-депутат

Мужчину задержали во время проведения оперативно эксперимента сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю при передаче ему половины вымогаемой суммы — 250 млн рублей.

По данным следствия, экс-депутат из Новороссийска был заинтересованным лицом одной из сторон конфликта при разделе наследуемого имущества. Он потребовал у бизнесмена 500 млн рублей якобы для передачи высокопоставленным сотрудникам Федеральной службы безопасности России.

Расследование в отношении 58-летнего мужчины завершено, уголовное дело по статьям о вымогательстве и мошенничестве передано в суд. Бывшему депутату грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года мужчина вместе с подельниками, в том числе, имеющими авторитет в преступной сфере края, угрожал наследнице крупного новороссийского девелопера.

Кроме того, с октября 2017 года по январь 2020 года мужчина, пользуясь доверием, похитил более 2,6 млн рублей. Деньги ему передали в счет оплаты за покупку объекта недвижимости. Однако условия сделки он не выполнил, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Экс-депутата арестовали, на его имущество наложили арест.

Подпишись, здесь всегда интересно.