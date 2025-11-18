На Кубани директор агрофирмы похитил выделенные инвесторами 30 млн рублей

Часть суммы бизнесмен легализовал через фиктивные договоры. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 62-летнего директора агрофирмы из станицы Брюховецкой. По данным полиции, он похитил 30 млн рублей, выделенных инвесторами на развитие предприятия.

Как следует из материалов дела, часть суммы мужчина легализовал с помощью фиктивных договоров беспроцентного займа, оформленных на свою супругу. В результате этих операций он получил 27 млн 96 тыс. рублей в кредит и потратил их без намерения возвращать.

Ранее суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба НУ МВД России по Краснодарскому краю.

