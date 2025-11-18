Logo
Фото

На Кубани директор агрофирмы похитил выделенные инвесторами 30 млн рублей

Происшествия
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Часть суммы бизнесмен легализовал через фиктивные договоры. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 62-летнего директора агрофирмы из станицы Брюховецкой. По данным полиции, он похитил 30 млн рублей, выделенных инвесторами на развитие предприятия.

Как следует из материалов дела, часть суммы мужчина легализовал с помощью фиктивных договоров беспроцентного займа, оформленных на свою супругу. В результате этих операций он получил 27 млн 96 тыс. рублей в кредит и потратил их без намерения возвращать.

Ранее суд признал предпринимателя виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба НУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина присвоил полмиллиона, обещая изготовить поплавки для причала из пластиковых труб в Геленджике.

