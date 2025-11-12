Мужчина присвоил полмиллиона, обещая построить причал из поплавков в Геленджике

За мошенничество 37-летнему жителю Динского района грозит до шести лет колонии.

По данным следствия, мужчина работал работая в сфере изготовления маломерных судов в Геленджике. Он пообещал двоим клиентам изготовить поплавки для причала из пластиковых труб. Получив в общей сложности 510 тыс. рублей, он не выполнил взятые на себя обязательства, а деньги потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

