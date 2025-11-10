Подросток на Кубани отдал мошенникам 1,4 млн рублей, пытаясь «спасти» маму

Жертвой аферистов стал 16-летний житель Новопокровского района.

Подростку позвонил неизвестный и представился сотрудником финансового отдела. Он сообщил, что аккаунт юноши на «Госуслугах» взломали, и мошенники через паспортные данные его матери пытаются перевести деньги на Украину. Подростка начали запугивать тем, что его маме грозит уголовная ответственность, и если он кому-то расскажет об этом, то ее лишат свободы.

Затем аферисты уговорили мальчика перевести деньги родителей на «безопасный счет».

«В итоге они мне скидывали QR-коды, а я переводил деньги. После этого сказали поехать в банкомат, я снял деньги и перечислил им на другой счет через приложение, которое они скинули», — рассказал подросток.

Всего юноша перевел злоумышленникам свыше 1,4 млн рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

