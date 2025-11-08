На Кубани студентка отдала аферистам 1,2 млн рублей, чтобы «спасти» семью

Жительнице Славянского района позвонил «декан» и попросил назвать код из СМС для заполнения анкеты.

Затем мошенники убедили 17-летнюю девушку в том, что она стала жертвой преступной схемы и теперь ее родителям грозит опасность.

Лжесотрдуники Центробанка и правоохранительных органов связались со студенткой через мессенджер и сказали показать квартиру. Сначала ту, в которой жили она, а затем квартиру ее родителей в Славянске-на-Кубани.

Денег в квартирах не оказалось. Тогда аферисты убедили девушку снять с семейного счета 1,2 млн рублей. С деньгами студентка приехала в Краснодар и перевела их на «безопасный счет».

Возбужденно уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

