МВД предупредило о новой схеме обмана с оформлением виртуальной кредитной карты
Мошенники предлагают оформить «кредитку» с большим лимитом. При этом аферисты обещают одобрить его в том числе пенсионерам и гражданам с плохой кредитной историей.
По данным материалов МВД России, потенциальным жертвам для оформления виртуальной кредитной карты предлагают пройти регистрацию на сайте, заполнить анкету, указав личные данные, и оплатить комиссию.
Личные данные, которые оказываются у аферистов, затем используются для совершения преступлений, в том числе для хищения денег.
Правоохранители призывают не верить обещаниям «одобрить кредит почти всем», не вводить личные данные на сомнительных сайтах, а также никогда не переводить деньги при оформлении кредита или кредитной карты, сообщает ТАСС.
