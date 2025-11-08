МВД предупредило о новой схеме обмана с оформлением виртуальной кредитной карты

Мошенники предлагают оформить «кредитку» с большим лимитом. При этом аферисты обещают одобрить его в том числе пенсионерам и гражданам с плохой кредитной историей.

По данным материалов МВД России, потенциальным жертвам для оформления виртуальной кредитной карты предлагают пройти регистрацию на сайте, заполнить анкету, указав личные данные, и оплатить комиссию.

Личные данные, которые оказываются у аферистов, затем используются для совершения преступлений, в том числе для хищения денег.

Правоохранители призывают не верить обещаниям «одобрить кредит почти всем», не вводить личные данные на сомнительных сайтах, а также никогда не переводить деньги при оформлении кредита или кредитной карты, сообщает ТАСС.

