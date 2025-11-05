Жительница Кубани подала иск на 8 млн рублей к аферистам из Воронежской области

Исковое заявление к шести жителям Воронежской области поступило в Калачеевский районный суд.

Жительница Краснодарского края требует взыскать с них 8 млн 85 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, в период с апреля по июнь 2024 года неизвестные, используя методы социальной инженерии, под предлогом обеспечения безопасности вынудили женщину перевести сбережения и кредитные средства на различные банковские счета. Общая сумма составила 8 млн 125 тыс. 425 рублей. Получив деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.

В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве правоохранители установили, что деньги поступили на счета шестерых жителей Калачеевского района, Воронежа и Павловска в возрасте от 19 до 22 лет. Наибольшие суммы ушли на счета жителя села Заброды (2 млн 542 тыс. рублей), жителя Калача (2 млн 370 тыс. рублей) и жителя Воронежа (1 млн 920 тыс. рублей).

Женщина требует взыскать с ответчиков полученные ими деньги как неосновательное обогащение. Рассмотрение дела назначено на ближайшее время, сообщает пресс-служба Воронежского областного суда.

