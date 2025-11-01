В Сочи полицейские остановили пенсионера, который вез мошенникам 20 млн рублей

Правоохранителям пришлось объявить план «Перехват», чтобы остановить 80-летнего сочинца, поддавшегося на уговоры аферистов.

Мошенники отправили в групповой чат фишинговую ссылку. По ней и перешел 80-летний житель Сочи — так аферисты получили его данные. Потом злоумышленники перезвонили ему и представились сотрудниками силовых структур. За два дня они убедили пенсионера снять все сбережения — 20 млн рублей — и отвезти их в Туапсе.

Знакомые пенсионера заподозрили, что он попался на уговоры аферистов, но переубедить его они не смогли. Поэтому обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов быстро нашли сочинца и остановили его автомобиль на выезде из города. После продолжительных уговоров смогли убедить мужчину не отдавать сбережения мошенникам.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

