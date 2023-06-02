Жена пропавшего на Кубани Александра Полещука отказалась объяснить причины исчезновения мужа

Журналисты обратились к супруге Александра Полещука с просьбой объяснить причины исчезновения ее супруга.

По словам женщины, у них в семье все хорошо. При этом жена Александра Полещука категорически отказывается давать комментарии для СМИ.

«Все, что он мне сказал, остается сугубо лично только в нашей семье. На публику никуда это дальше не выходит. Зачем мне нужно рассказывать свою личную жизнь на всю страну? Он нашелся, все хорошо. Этого мало? Человек нашелся, почему люди не радуются просто потому, что человек живой?» — сказала жена Александра Полещука.

Ранее женщина обещала натравить собак на журналистку, которая пыталась взять у нее комментарий по поводу произошедшего. При этом женщина продолжала регулярно выкладывать в соцсети видеообращения к людям, в которых просила помощи в розыске, пишет газета «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 29-летний Александр Полещук из Кропоткина 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь. Его жена рассказала, что 10 мая в 17:15 он позвонил ей по телефону и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Через сервис «Билайн координаты» она узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области. В ночь на 1 июня следователям удалось установить местонахождение пропавшего мужчины. Он находился у родственников в станице Казанской — в 7 км от Кропоткина. Во время опроса Полещук рассказал, что из дома уехал самостоятельно. За это время противоправных действий с ним не совершали.