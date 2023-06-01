Пропавшего в Ростовской области жителя Кубани нашли живым

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. Он 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

Жена пропавшего мужчины рассказала, что 10 мая в 17:15 Полещук созвонился с ней и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Через сервис «Билайн координаты» она узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области.

К поиску пропавшего Александра Полещука подключились правоохранители и волонтеры. Вечером 18 мая появилась информация о том, что автомобиль мужчины Subaru Legacy обнаружили в лесополосе на территории Волгоградской области. После этого никакой информации о Полещуке некоторое время не поступало.

Утром 1 июня стало известно, что пропавшего жителя Кропоткина нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

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