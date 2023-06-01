Пропавшего при странных обстоятельствах мужчину нашли погибшим в Краснодарском крае

Речь идет о 53-летнем Андрее Лифаре из Новороссийска. Он пропал без вести 25 мая.

Известно, что в тот день мужчина отправился в свой гараж на улице Видова на автомобиле Toyota Previa. После этого он перестал выходить на связь. Оказалось, что Лифарь оставил ключи от квартиры и мобильник в гараже. Последний раз его автомобиль попал на камеры видеонаблюдения 25 мая в районе Борисовского кладбища.

Вечером 31 мая на странице регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» появилась информация, что пропавшего Андрея Лифаря нашли погибшим. По неподтвержденной информации, его автомобиль обнаружили в лесу.

Точная причина смерти мужчины пока неизвестна. Информация о его гибели уточняется.

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