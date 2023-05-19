Тело пропавшего 8 мая 21-летнего парня достали из моря в Сочи

Тело обнаружили в море 19 мая возле пляжа «СССР» в Адлерском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они вызвали спасателей и сотрудников полиции. Спасатели МЧС на лодке вышли в море и достали труп из воды. После этого тело доставили на берег. Правоохранители установили личность погибшего.

«По факту гибели 21-летнего мужчины территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Во время проверки установят все обстоятельства гибели молодого человека, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК ФР по Краснодарскому краю.

По данным источника в правоохранительных органах, парень пропал еще 8 мая. О его розыске 13 мая сообщили в поиском отряде «Лиза Алерт».

Читайте также: в лесу Новороссийска нашли тело пропавшей без вести 71-летней пенсионерки.