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Тело пропавшего 8 мая 21-летнего парня достали из моря в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/telo-propavshego-8-maya-21-letnego-parnya-dostali-iz-morya-v-sochi
Тело пропавшего 8 мая 21-летнего парня достали из моря в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Тело обнаружили в море 19 мая возле пляжа «СССР» в Адлерском районе.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. Они вызвали спасателей и сотрудников полиции. Спасатели МЧС на лодке вышли в море и достали труп из воды. После этого тело доставили на берег. Правоохранители установили личность погибшего.

«По факту гибели 21-летнего мужчины территориальным следственным отделом краевого управления СКР проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Во время проверки установят все обстоятельства гибели молодого человека, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК ФР по Краснодарскому краю.

По данным источника в правоохранительных органах, парень пропал еще 8 мая. О его розыске 13 мая сообщили в поиском отряде «Лиза Алерт».

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