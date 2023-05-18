В лесу Новороссийска нашли тело пропавшей без вести 71-летней пенсионерки

В Новороссийске 15 мая без вести пропала 71-летняя местная жительница.

По данным следствия, тело женщины нашли вечером 17 мая в овраге на улице Чайковского. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина погибла из-за отека головного мозга за сутки до того, как ее тело нашли.

«По всей вероятности, на фоне развития заболевания пенсионерка, не отдавая отчета в собственных действиях, пошла бродить по улицам, зашла в труднопроходимое место, споткнулась и упала в овраг. На теле обнаружены ссадины и синяки, которые появились в результате падения. Однако эти повреждения никак не связаны с наступлением смерти», — цитирует старшего следователя-криминалиста отдела криминалистики СК СУ РФ по Краснодарскому краю Эдуарда Плотникова «Наша газета Новороссийск».

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