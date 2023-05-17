Поиски пропавшего в Ростовской области жителя Кубани продолжают уже больше недели

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. 10 мая он отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

«Поиски Александра продолжаются. Новостей ни каких нет, к сожалению. Очень много времени прошло и тишина мертвая», — написала в соцсетях жена пропавшего мужчины.

Она поблагодарила всех за поддержку и сказала, что сразу сообщит, как только появится хоть какая-то информация о ее муже.

Ранее девушка рассказала, что 10 мая в 17:15 Полещук созвонился с ней и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Через сервис «Билайн координаты» она узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области.

К поиску пропавшего Александра Полещука подключились правоохранители и волонтеры. Его ищут уже больше недели.

Приметы Александра Полещука:

Возраст 29 лет, рост 185 см, волосы русые, плотное телосложение, серо-голубые глаза. Был одет в черные штаны, белую футболку, зеленую олимпийку, черную кепку и черные кроссовки. Передвигался на автомобиле Subaru Legacy (госномер Р982РТ193) темно-зеленого цвета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», машину пропавшего без вести жителя Кубани заметили в Волгоградской области. Об этом сообщила его жена в соцсетях. По ее словам, автомобиль Александра Полещука в последний раз видели 10 мая в городе Котельниково.