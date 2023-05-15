Машину пропавшего без вести жителя Кубани заметили в Волгоградской области

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. Он 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

Жена пропавшего мужчины сообщила в соцсетях, что последний раз машину ее мужа видели 10 мая в городе Котельниково Волгоградской области и опубликовала фотографию с камеры видеонаблюдения. После этого машину Полещука никто не видел.

По словам девушки, официальной информации от правоохранителей о ее муже пока не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Полещук 10 мая в 17:15 созвонился с женой и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района, а позже перестал выходить на связь. Через сервис «Билайн координаты» девушка узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области. К поиску Полещука подключились правоохранители и волонтеры.