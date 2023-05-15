Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Машину пропавшего без вести жителя Кубани заметили в Волгоградской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mashinu-propavshego-bez-vesti-zhitelya-kubani-zametili-v-volgogradskoj-oblasti
Машину пропавшего без вести жителя Кубани заметили в Волгоградской области
Фото из соцсетей

Речь идет о 29-летнем Александре Полещуке из Кропоткина. Он 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

Жена пропавшего мужчины сообщила в соцсетях, что последний раз машину ее мужа видели 10 мая в городе Котельниково Волгоградской области и опубликовала фотографию с камеры видеонаблюдения. После этого машину Полещука никто не видел.

По словам девушки, официальной информации от правоохранителей о ее муже пока не поступало.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Александр Полещук 10 мая в 17:15 созвонился с женой и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района, а позже перестал выходить на связь. Через сервис «Билайн координаты» девушка узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области. К поиску Полещука подключились правоохранители и волонтеры.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях