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Стали известны подробности о пропавшем в Ростовской области жителе Кубани Александре Полещуке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stali-izvestny-podrobnosti-o-propavshem-v-rostovskoj-oblasti-zhitele-krasnodarskogo-kraya
Стали известны подробности о пропавшем в Ростовской области жителе Кубани Александре Полещуке

Он 10 мая отправился в село Песчанокопское Ростовской области по работе, а позже перестал выходить на связь.

Жена пропавшего мужчины обратилась с заявлением в полицию о его безвестном исчезновении. По ее словам, Полещук уехал на своем автомобиле в неизвестном направлении.

По факту пропажи мужчины следователи организовали доследственную проверку. В рамках нее установили, что Полещук был в Ростовской области, а его автомобиль позже заметили в Волгоградской области без повреждений.

В ночь на 1 июня следователям удалось установить местонахождение пропавшего мужчины. Он находился у родственников в станице Казанской — в 7 км от Кропоткина.

Во время опроса Полещук рассказал, что из дома уехал самостоятельно. За это время противоправных действий с ним не совершали.

Следователи продолжают проведение проверки для установления всех обстоятельств произошедшего. По ее окончанию примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жена пропавшего мужчины рассказала, что 10 мая в 17:15 Полещук созвонился с ней и сказал, что выезжает из Песчанокопского домой в сторону Новопокровского района. Через сервис «Билайн координаты» она узнала, что ее муж позже был в сети на территории Орловского района Ростовской области.

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