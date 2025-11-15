Жена экс-мэра Сочи Копайгородская отказалась от голодовки в СИЗО

Информация о том, что супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская объявила бессрочную голодовку, появилась в СМИ 13 ноября.

Сообщалось, что причиной такого решения стало отклонение ее ходатайства с требованием свидания с детьми «без решеток и перегородок». Всего за 8 месяцев содержания в СИЗО Копайгородская направила более 10 обращений и жалоб на действия руководства изолятора. Все их отклонили. При этом за это время ареста супруга экс-мэра всего дважды смогла увидеться с тремя малолетними детьми, однако только в комнате для свиданий через стекло.

В столичном главке ФСИН РФ сообщили, что Копайгородская отказалась от голодовки после того, как ей разъяснили порядок предоставления свиданий в СИЗО. Там также пояснили, что на встречи обвиняемой с детьми влияют не сотрудники следственного изолятора, а лицо или орган, в производстве которого находится уголовное дело.

«В случае получения разрешения от следователя, в производстве которого находится уголовное дело Копайгородской, администрация СИЗО предоставляет свидания с детьми», — цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-главу Сочи Алексея Копайгородскогой обвиняют в растрате 3,7 млн рублей. В конце декабря прошлого года он стал фигурантом нового уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, выступавшую как посредник, получил от сочинского бизнесмена взятку в размере более 43 млн рублей. Янине Копайгородской предъявлено обвинение в растрате и посредничестве по взяточничестве.

Обвинение экс-мэру Сочи и его супруге Янине Копайгородской предъявили в окончательной редакции в середине августа. Уголовное дело в ближайшее время передадут в прокуратуру.

