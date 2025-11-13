Уголовное дело экс-мэра Сочи в ближайшее время передадут в прокуратуру

Материалы уголовного дела в отношении экс-главы Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины Копайгородской в ближайшее время передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Об этом 13 ноября сообщил адвокат бывшего мэра Сочи Иван Миронов. Он также рассказал, что уголовное дело обвиняемых в преступлениях коррупционной направленности Копайгородских насчитывает 74 тома.

«Сегодня наш подзащитный и другие адвокаты подписали протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела, который в ближайшее время будет передан для утверждения обвинительного заключения, а затем и в суд для дальнейшего рассмотрения по существу», — цитирует Миронова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-главу Сочи Алексея Копайгородскогой обвиняют в растрате 3,7 млн рублей. В конце декабря он стал фигурантом нового уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, выступавшей как посредник, получил от сочинского бизнесмена взятку в размере более 43 млн рублей.

В начале мая следствие предъявило Копайгородскому обвинение в получении еще двух крупных взяток от региональных застройщиков. В этом Копайгородский и его жена вину не признали. В конце октября стало известно, что бывший мэр Сочи оформил на мать ИП, чтобы скрыть свое имущество.

Также в ходе обысков в квартирах и загородных домах Копайгородского и его супруги обнаружили бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей, вина стоимостью по 2 млн рублей за бутылку и коллекцию наручных часов. Изъятая коллекция вин оценивается в сумму чуть менее 8 млн рублей. Общая стоимость коллекции наручных часов — около 45 млн рублей.

