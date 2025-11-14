Жена экс-мэра Сочи объявила голодовку в СИЗО

Супруга бывшего главы курорта Янина Копайгородская находится под стражей в столичном СИЗО №6 в Печатниках. Причиной бессрочной голодовки стало то, что суд отклонил ее ходатайства о предоставлении «свидания с несовершеннолетними детьми без решеток и перегородок».

Адвокат Копайгородской Елизавета Меткина сообщила, что ее подзащитная направила более десятка обращений и жалоб в адрес руководства СИЗО и в Люблинский суд Москвы.

«Она обжаловала действия руководства изолятора, но все они были отклонены. В последнем решении суда указано, что «психоэмоциональное состояние детей для суда значения не имеет»,— пояснила Меткина.

По ее словам, с марта 2025 года, когда Копайгородской была изменена мера пресечения с домашнего ареста на взятие под стражу, ей дважды предоставили свидания с ее тремя детьми. Встречи с двойняшками 2023 года рождения и дочерью 2021 года рождения длились около часа. Они проходили в комнате для свиданий через стекло.

Кроме того, ранее Копайгородская обращалась в Люблинский суд Москвы с просьбой разрешить детям проживать вместе с ней в СИЗО в камере «мать и дитя». Однако суд иск отклонил. Позже Мосгорсуд признал решение законным, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-главу Сочи Алексея Копайгородскогой обвиняют в растрате 3,7 млн рублей. В конце декабря прошлого года он стал фигурантом нового уголовного дела. По данным следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, выступавшую как посредник, получил от сочинского бизнесмена взятку в размере более 43 млн рублей. Янине Копайгородской предъявлено обвинение в растрате и посредничестве по взяточничестве.

Обвинение экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине Копайгородской предъявили в окончательной редакции в середине августа.

