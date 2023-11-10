Жалобу футболиста Бугаева по делу о наркотиках рассмотрят 13 ноября на Кубани

Апелляционную жалобу экс-игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева рассмотрит Краснодарский краевой суд.

Заседание по избранной мере пресечения в отношении футболиста по делу о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере назначено на 13 ноября, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на экс-футболиста Алексея Бугаева в Краснодаре завели уголовное дело по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 228.1 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчину подозревают в том, что он подозревают в том, что он оставлял закладки с наркотиком в районе общежитий КубГАУ. Алексея Бугаева арестовали до 31 декабря. Защита футболиста обжаловала его арест.