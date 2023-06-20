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Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-3-5-proizoshlo-v-tuapse?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Туапсе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подземный толчок зафиксировали 20 июня в 11:04 по московскому времени.

По данным МЧС, очаг землетрясения залегал на глубине 5 км и на удалении 30 км от Туапсе. Магнитуда землетрясения составила 3,5 по шкале Рихтера, интенсивность — 2-3 балла.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе за последний месяц зафиксировали несколько толчков. Так, 15 мая эпицентр залегал на глубине 5 км и находился на расстоянии в 1 км к югу от Туапсе.

Затем землетрясение произошло 25 мая. Его магнитуда составила 4,3 по шкале Рихтера, интенсивность — 4–5 баллов. Эпицентр находился в поселке Ольгинка. Еще одно землетрясение магнитудой 3,2 произошло 29 мая.

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