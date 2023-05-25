Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 25 мая в Туапсе

Подземный толчок зафиксировали 25 мая в 22:05.

Магнитуда землетрясения составила 4,3 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 4–5 баллов. Эпицентр — поселок Ольгинка.

«От населения поступило 13 обращений. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет. Для обследования территории привлечены 4 мониторинговые группы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 3,2 произошло 15 мая в Туапсе.