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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 25 мая в Туапсе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemletryasenie-magnitudoj-4-3-proizoshlo-25-maya-v-tuapse?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло 25 мая в Туапсе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Подземный толчок зафиксировали 25 мая в 22:05.

Магнитуда землетрясения составила 4,3 по шкале Рихтера, интенсивность сейсмособытия — 4–5 баллов. Эпицентр — поселок Ольгинка.

«От населения поступило 13 обращений. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших и пострадавших нет. Для обследования территории привлечены 4 мониторинговые группы», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», землетрясение магнитудой 3,2 произошло 15 мая в Туапсе.

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