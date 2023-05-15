Землетрясение магнитудой 3,2 произошло 15 мая в Туапсе

Подземный толчок зафиксировали 15 мая в 4:10.

По данным геофизической службы «Обнинск», эпицентр землетрясения залегал на глубине 5 км и находился на расстоянии в 1 км к югу от Туапсе. Магнитуда подземного толчка составила 3,2. Интенсивность — 2 балла.

Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Информации о жертвах и разрушениях нет, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Туапсе 13 мая около 21:15 местные жители почувствовали землетрясение.