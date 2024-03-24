Здравницы Сочи готовы принять пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

В России 24 марта объявлен днем национального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

В Сочи в знак траура приспустили государственные флаги, на городских медиаэкранах транслируют тематический контент.

«В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и объявил 24 марта днем общенационального траура. Вениамин Кондратьев сообщил об отмене в Краснодарском крае массовых развлекательных мероприятий 24 марта. До 31 марта отменены все физкультурно-массовые мероприятия.