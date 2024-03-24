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Здравницы Сочи готовы принять пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zdravnitsy-sochi-gotovy-prinyat-postradavshih-pri-terakte-v-krokus-siti-holle
Здравницы Сочи готовы принять пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Фото t.me/AlekseiKopaigorodskii

В России 24 марта объявлен днем национального траура в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

В Сочи в знак траура приспустили государственные флаги, на городских медиаэкранах транслируют тематический контент.

«В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого», — написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России обратился к гражданам и  объявил 24 марта днем общенационального траура. Вениамин Кондратьев сообщил об отмене в Краснодарском крае массовых развлекательных мероприятий 24 марта. До 31 марта отменены все физкультурно-массовые мероприятия.

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