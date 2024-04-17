Завершено строительство 4-го этапа водовода от Неберджаевской до Кабардинки

О завершении плановых и аварийно-восстановительных работ на сетях Троицкого группового водопровода 17 апреля сообщили в ГУП «Кубаньводкомплекс».

В ведомстве отметили, что во время масштабного ремонта выполнили около 30 видов работ на сетях водоснабжения и на оборудовании насосных станций.

Особо трудоемкие работы выполнили на участке магистрального водовода МВ-1 от Северного портала-тоннеля до КП-5 рядом с Новороссийском. Подрядчик сделал врезку построенного участка стального трубопровода протяженностью 1 км 760 м в действующий магистральный водовод МВ-1 диаметром 1000 мм. Это 4-й этап строительства магистрального водовода от станицы Неберджаевской до поселка Кабардинка. Первый этап — 11-километровый участок от станицы Неберджаевской до насосной станции четвертого подъема построили в апреле 2023 года.

Участок водопровода построили в рамках реализации масштабной реконструкции Троицкого группового водопровода по краевой госпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Средства выделены из краевого бюджета по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Магистраль имеет стратегическое значение в вопросе обеспечения питьевой водой потребителей Новороссийска и Геленджика.

Кроме того, отремонтировали 8 задвижек диаметра от 200 до 800 мм, заменили две задвижки диаметром 200 мм и смонтировали новую задвижку диаметром 100 мм на напорном коллекторе насосной станции второго подъема. В машинных залах на всех насосных станциях провели профилактику, отремонтировали электрооборудование, которое находится под постоянным напряжением.

Специалисты РЭУ «Крымские разводящие сети» установили 4 задвижки на разводящих сетях города Крымска: три — диаметром 150 мм и одну — диаметром 100 мм.

Работы завершили с опережением графика — в 19:00 16 апреля, питьевая вода начала поступать потребителям Крымска. Плановую подачу воды в Новороссийск восстановили к 7:00 17 апреля, сообщает пресс-служба ГУП «Кубаньводкомплекс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкцию групповых водоводов завершат в 2024 году на Кубани. Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят по краевой программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов.

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