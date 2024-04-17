В Новороссийске вечером 17 апреля восстановят подачу воды после ремонта

Ремонтные работы на Троицком групповом водоводе уже завершили.

Выход на штатный режим водоснабжения ожидается в течение шести часов. Сейчас специалисты заполняют резервуарный парк. Подача воды начнется с 18:00.

Читайте также: реконструкцию групповых водоводов завершат в 2024 году на Кубани. Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят по краевой программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов.