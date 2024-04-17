Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Новороссийске вечером 17 апреля восстановят подачу воды после ремонта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-vecherom-17-aprelya-vosstanovyat-podachu-vody-posle-remonta
В Новороссийске вечером 17 апреля восстановят подачу воды после ремонта
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Ремонтные работы на Троицком групповом водоводе уже завершили.

Выход на штатный режим водоснабжения ожидается в течение шести часов. Сейчас специалисты заполняют резервуарный парк. Подача воды начнется с 18:00.

Читайте также: реконструкцию групповых водоводов завершат в 2024 году на Кубани. Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят по краевой программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях