В Новороссийске вечером 17 апреля восстановят подачу воды после ремонта
Общество
17.04.2024 14:48
Ремонтные работы на Троицком групповом водоводе уже завершили.
Выход на штатный режим водоснабжения ожидается в течение шести часов. Сейчас специалисты заполняют резервуарный парк. Подача воды начнется с 18:00.
Читайте также: реконструкцию групповых водоводов завершат в 2024 году на Кубани. Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят по краевой программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов.