Кондратьев: реконструкцию групповых водоводов завершат в 2024 году на Кубани

Губернатор Краснодарского края 8 декабря в ходе 29-й сессии ЗСК рассказал о реконструкции Троицкого, Ейского и Таманского групповых водопроводов.

По словам главы регионов, строительство завершат в 2024 году.

«На это выделяем колоссальные средства — почти 16 млрд рублей. Из них 7 млрд — краевые средства, 8,9 млрд — за счет инфраструктурного бюджетного кредита. Проблему с дефицитом воды в Новороссийске, Геленджике и на Азовском побережье – там, где она существует – надо решить раз и навсегда», — подчеркнул губернатор.

По инициативе Вениамина Кондратьева в бюджете Кубани почти на 1 млрд рублей увеличили расходы на развитие систем водоснабжения и водоотведения, добавили более 600 млн рублей на газо- и теплоснабжение.

Ейский, Таманский и Троицкий групповые водоводы строят по краевой программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» и с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Уже построили почти 80 км. Сейчас в работе 101,8 км, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 8 декабря на очередном пленарном заседании ЗСК 8 декабря приняли законопроект о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В 2024 году вырастет финансирование 15 региональных программ Кубани.