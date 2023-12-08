Кондратьев: в 2024 году вырастет финансирование 15 региональных программ Кубани

На очередном пленарном заседании ЗСК 8 декабря приняли законопроект о бюджете региона на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что удалось принять сбалансированный и взвешенный региональный бюджет, из которого 307 млрд рублей предусмотрели на соцсферу.

«Это на 19,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Увеличиваем объем финансирования 15 различных региональных программ. Это результат нашей совместной работы», — подчеркнул глава края.

Так, в следующем году вырастут расходы на социальные выплаты молодым семьям для приобретения жилья и на обеспечение инфраструктурой участков для многодетных. Власти продолжат делать основной упор на поддержку жителей региона, приводит слова Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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