Кондратьев: на строительство школ и детсадов в 2024 году выделили 29 млрд рублей

Решение об объеме финансирования строительства школ и детских садов 23 ноября приняли депутаты на 28-й сессии ЗСК. В заседании принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Губернатор сообщил о том, что на строительство и реконструкцию соцобъектов, а также спортивных и инженерных объектов направляют колоссальные средства — всего более 165 млрд рублей, в том числе 111 млрд рублей в 2023 году.

«Только на строительство 46 школ и 19 детсадов в 2024 году предусмотрим 29 млрд рублей. Уже возвели 84 школы. Необходимо еще увеличивать объемы строительства», — сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что от качества образования детей зависит будущее Кубани.

Министр финансов Кубани Александр Кнышов доложил о бюджете региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что принятие закона в первом чтении не означает завершение работы над бюджетом региона. В него внесут корректировки и дополнения с учетом поступивших от депутатов предложений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.