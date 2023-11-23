В 2024 году на социальную сферу выделят 305 млрд рублей в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил на 8 очередном пленарном заседании ЗСК, председателем которого выступил Юрий Бурлачко. Был принят законопроект о краевом бюджете на следующий год и плановый период 2025–2026 годов.

Глава региона отметил, что расходы бюджета Кубани на следующий год запланированы в размере 520 млрд рублей.

«Сегодня ведут дискуссии о его социальной ориентированности. В 2023 году мы закладывали 70%, в 2024 — 60%. Но если посмотреть в целом по итогам этого года на соцсферу было 287 млрд рублей, а в следующем — уже 305 млрд рублей. В эти 60% бюджета всходят все социальные выплаты и пособия, а остальные 10% мы можем направить на другие сферы, чтобы еще активнее дать толчок экономическому развитию», — добавил Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что бюджет — это инвестиционный портфель, которым следует мы грамотно распорядиться.

Кроме того, по словам Кондратьева, с 1 января следующего года в регионе проиндексируют все социальные выплаты на 4,5%. Для повышения зарплат работникам бюджетной сферы, учителям, соцработникам, медикам, специалистам сферы культуры выделят более 12 млрд рублей. Помимо этого, на ежемесячную доплату всем учителям в размере 5 тыс. рублей направят 2,8 млрд рублей.

В следующем году также продолжать выплачивать по 1 млн рублей педагогам, медикам и соцработникам на первоначальный взнос по ипотеке. Чтобы приобрести льготные медицинские препараты выделят свыше 13 млрд рублей. Губернатор отметил, что на все эти цели также хватает 60% социальной направленности бюджета.

Юрий Бурлачко напомнил о недавних парламентских слушаниях по бюджету. Так, депутаты детально обсудили параметры бюджета, в том числе в каждом комитете по своим направлениям.

«Ко второму чтению внесут определенные корректировки и дополнения, с учетом предложений политических фракций. Но уже сейчас общая конфигурация просматривается достаточно четко. Главное — это выполнение органами власти обязательств перед населением. Бюджет, как и в прежние годы, остается социально ориентированным, в то же время рассматриваемый проект направлен на поддержку экономики. В нем в полной мере учтены потребности ее базовых отраслей», — цитирует председателя ЗСК пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Красноармейском районе начали бурить скважины нового водозабора.