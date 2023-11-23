В Красноармейском районе начали бурить скважины нового водозабора

Жительница станицы Марьянской Красноармейского района Полина Шакалова на «Прямой линии» обратилась с просьбой о строительстве объекта к Губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

По словам заявительницы, нынешние коммуникации не справляются, сроки строительства нового водозабора и финансирование постоянно переносили. Вениамин Кондратьев поручил включить новый водозабор в краевую программу для выделения финансирования.

Кондратьев отметил, что благодаря модернизации аварийных скважин и изношенной инфраструктуры качественная питьевая вода должна стать доступнее. Он подчеркнул, что строительство объекта — это системная работа на уровне глав муниципалитетов в распределении финансовых возможностей при поддержке региона.

Строительство водозабора в Красноармейском районе разделили на несколько этапов, которые реализуют в 2023–2024 годах. Там уже вырыли котлован для резервуаров и насосных станций. Кроме того, на объекте обвязывают арматурой фундамент и ведут подготовительные бетонные работы, а также бурят скважины. Для нового водозабора уже заложили фундамент под стойки ограждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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