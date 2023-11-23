Свыше 800 обращений поступило на «Прямую линию» с Кондратьевым в первый день

За первый день приема обращений на «Прямую линию» Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева зарегистрировали 844 вопроса.

Среди всех обращений — 466 поступили через чат-бот Telegram, 378 — по многоканальному телефону.

Наиболее популярные вопросы связаны с жилищно-коммунальным хозяйством — 46% обращений. За этой темой следует транспорт и дорожное хозяйство — 17%, а также строительство и архитектура — 12%. Вопросы социального обеспечения — 5% всех обращений. У таких тем, как безопасность и обеспечение правопорядка, здравоохранение, экология и природопользование, — по 3%.

Большинство вопросов из расчета на 1 тыс. жителей исходят из Красноармейского района, Новороссийска, Анапы, Краснодара и Геленджика, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Прямая линия» с Кондратьевым пройдет 4 декабря на телеканале «Кубань 24».