«Прямая линия» с Кондратьевым пройдет 4 декабря на телеканале «Кубань 24»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей края.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. «Прямая линия» начнется в 12:00. Жители Кубани могут задать вопросы Вениамину Кондратьеву с 22 ноября.

Вопросы можно отправить через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву» @direct_line_23_bot или по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44.

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