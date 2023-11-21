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«Прямая линия» с Кондратьевым пройдет 4 декабря на телеканале «Кубань 24»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pryamaya-liniya-s-kondratevym-projdet-4-dekabrya-na-telekanale-kuban-24
«Прямая линия» с Кондратьевым пройдет 4 декабря на телеканале «Кубань 24»
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 декабря в прямом эфире телеканала «Кубань 24» ответит на вопросы жителей края.

Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале. «Прямая линия» начнется в 12:00. Жители Кубани могут задать вопросы Вениамину Кондратьеву с 22 ноября.

Вопросы можно отправить через чат-бот в телеграм «Вопрос Кондратьеву» @direct_line_23_bot или по многоканальному телефону 8 (861) 268-60-44.

Читайте также: прямая линия с Владимиром Путиным состоится до конца 2023 года.

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